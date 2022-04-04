Часто нам не хватает свободного времени. Работа, уборка, приготовление еды, дети и другие заботы обязуют нас распоряжаться им более рационально. Сократить время, которое уходит на домашние дела, можно, к примеру, заказав продукты, не выходя из дома. Существует большое разнообразие предложений, где заказ делают онлайн. В Киеве можно воспользоваться сайтом https://turbo.ua/ru и вам привезут продукты с доставкой на дом.

Доставку привозят быстро, выполняя ваш заказ, а сэкономленное время на поход в магазин, очереди и обратную дорогу домой, можно потратить на общение и заботу о родных и близких.

Что можно приобрести на turbo.ua?

Разнообразный ассортимент включает в себя продукцию от продуктов питания на ваш стол до бытовых товаров и кормов для животных. Удобство этого сайта состоит в том, что все необходимые товары вы можете купить в одном месте, быстро зарегистрировавшись, указав адрес и удобный способ оплаты, выбрав список продуктов и товаров в корзину. После этого вы сможете оформить ваш заказ.

Разнообразие продовольственных и непродовольственных продуктов

Различие между продовольственными и непродовольственными товарами состоит в том, что продовольственные мы употребляем в пищу, непродовольственные — в быту.

Продукты питания, которые можно приобрести на сайте:

Мясо, яйца

Молочные и кисломолочные продукты

Консервы

Выпечка

Заморозка

Колбаса и сыр

Чай, кофе, десерты

Крепкий алкоголь

Пиво, шампанское, вино

Бакалея

Рыба и морепродукты

Чипсы и снеки

и многое другое

Группа бытовых товаров может включать:

Бытовая химия

Хозяйственные товары

Средства за уходом тела, волос, средства депиляции

Товары для детей (салфетки, памперсы и другое)

Также товары для животных, корм, табачные изделия, органическое питание, продукты без лактозы, глютена, сахара и многое другое — все это доступно на сайте службы доставки.

Доставка

Для жителей Киева разработана быстрая доставка с разных концов города. Время работы онлайн заказов с 8 до 22 часов. Доставка при сумме заказа 100 гривен будет составлять 40 гривен. При заказе от 250 гривен — бесплатно. Для вашего удобства доставка осуществляется из различных частей города, что значительно сокращает время.

Автоматизированная система сервиса поможет рассчитать примерное время доставки вашего заказа в указанный адрес. Вы также можете оставить свой отзыв и получить за это бонус.

Бонусная программа

Существует система накопительных бонусов, которые можно обменивать на товары. Они начисляются уже с первого чека и первой регистрации. К примеру, при первой регистрации вы получаете 30 ТС (turboCoin — бонусы службы). Их можно получать за отзыв, опрос, оформление подписки, чеки на различные суммы, либо за определенное количество чеков в неделю.

Также работает программа “приведи друга и получи бонус”. Программа включает в себя еще массу условий для накопительных бонусов, которые можно обменивать на определенные товары, бесплатную доставку, благотворительность или социальные проекты. Вы также получаете скидки за использование мобильного приложения в вашем телефоне.

Преимущества доставки turbo.ua

Быстрая регистрация

Удобный способ оплаты

Огромный ассортимент различных групп товаров

Качественная продукция

Быстрая доставка в разные части Киева (от 15 минут)

Экономия вашего времени

Удобство и комфорт

Зачем тратить свое время на поход в супермаркеты и магазины, стоя в очередях, бегая по разным отделам, тратя время на дорогу домой и неся неудобные пакеты? Вы можете заняться дома своими делами, либо провести время с семьей, а вам привезут все нужные вам товары и продукты прямо к вашей двери. Просто заказывайте онлайн доставку и наслаждайтесь.