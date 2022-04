По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам, по состоянию на 14 марта Илон Маск владеет 73,48 млн акций Twitter. Стоимость пакета — более $2,8 млрд, исходя из стоимости акций на бирже 1 апреля.

После этого акции Twitter выросли более чем на 25% на премаркете. Они стоят $49,40 за единицу.

Сам Илон Маск информацию о покупке пока не прокомментировал. Однако 25 марта на своей странице в Twitter, где его читают около 80 миллионов подписчиков, он запустил опрос: «Придерживается ли Twitter принципов свободы слова?».

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022