С 7 апреля в кинотеатрах РФ перестанут показывать заграничные и российские проекты компании Walt Disney.

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Запрет на показ фильмов киностудии Walt Disney в России затронет как зарубежные проекты студии («Смерть на Ниле»), так и российские релизы («Мистер Нокаут»).

Напомним, что в начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. При этом успевшие до этого выйти в российский прокат голливудские и российские релизы компании еще оставались в репертуаре кинотеатров РФ.

Источник: Бюллетень кинопрокатчика