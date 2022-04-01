Компания Bulgaria Sat EAD изъяла со спутника Первый канал, НТВ МИР, RT, RT Документальный, сообщает Нацсовет.

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Что произошло

Генеральный директор спутникового оператора Болгарии Bulgaria Sat EAD Максим Заяков сообщил, что компания изъяла со спутника 4 российских телеканала: Первый канал, НТВ МИР, RT, RT Документальный.

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Сами говорят

Максим Заяков заявил, что решение об отключении российских вещателей компания приняла не дожидаясь распоряжения или указания органов государственной власти, медиарегулятора или любого другого.

Он проинформировал, что у Bulgaria Sat EAD на спутнике никогда не было телеканала «Россия 24», и, очевидно, никогда уже не будет.

Что еще

Кроме того, компания сменила трансляцию «UA TV» и «Ukraine 24» на бесплатную эфирную. Это означает, что любой пользователь со спутниковой тарелкой и приемником может получить их из Болгарии без необходимости внесения подписки.