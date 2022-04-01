Главный редактор сайта «Кабельщик» Яна Бельская сообщила о закрытии проекта.

Проект «Кабельщик» начал своё существование, как отраслевой ежемесячный журнал. Немного позже редакция создала портал cableman.ru, который регулярно информировал читателей о главных новостях в сфере технологий, телевидения и телекома.

1 апреля 2022 года руководитель проекта Яна Бельская написала на своей странице в Facebook о закрытии сайта. Как отмечено в обращении, ресурс испытывал финансовые проблемы, однако главной причиной прекращения проекта стали цензура и новые законы российских властей.

«Уже месяц мониторинг мировых новостных лент возможен только через VPN. Сервис «Яндекс-Новости» показывает нечто кастрированное, Google-Новости заблокированы вовсе.Массовые блокировки информационных ресурсов – Роскомсвобода подсчитала, что только за февраль 2022 в России было заблокировано более 17 тысяч сайтов и ссылок. Именно эта война, а точнее, та трансформация медийного пространства, которая идет полным ходом и уже закатала в асфальт кучу приличных медиапроектов – именно это и стало настоящей и главной причиной решения закрыть «Кабельщик». Понимаете, я просто не вижу возможности делать наш маленький журналистский проект с той «половиной алфавита», которую нам оставили», — написала Яна.

Также редактор отметила, что на сайте будет сохранен весь архив информации, а новости по возможности будут публиковаться в телеграм-канале «Кабельщика».

От редакции Mediasat:

Мы много лет знакомы и успешно сотрудничаем с редакцией сайта «Кабельщик» и непосредственно с ее руководителем Яной Бельской.

Все эти годы наши редакции освещали жизнь телекоммуникационной отрасли, конкурировали, подстегивали друг друга и двигались вперёд. Поэтому закрытие проекта «Кабельщик» — безусловно, большая потеря для всей телеком-семьи.

Это действительно профессионалы своего дела, которые уже давно стали нашими друзьями.