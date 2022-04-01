Российский Совет блогеров решил получить компенсацию ущерба в размере $1 млрд от компании Meta, которую ранее власти РФ признали «экстремистской» организацией.

Об этом сообщила 31 марта на круглом столе в Общественной палате основатель этого совета Валерия Рытвина, пишут Ведомости. Также в письме содержится требование к Meta «публично принести извинения гражданам России».

«Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понесших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc.», – отмечается в обращении.

Если Meta не выплатит компенсацию, совет планирует подать иск в суд.

Напомним, что в начале марта Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook в России. А позже именно российский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

Генпрокуратура РФ пообещала не наказывать пользователей Facebook и Instagram. Однако юристы заявили, что привлечь к ответственности могут за публичное демонстрирование символики запрещенных сервисов, к примеру на сайтах, на дверях магазинов или кафе. Это может стать основанием для привлечения к ответственности до 15 суток ареста (статья 20.3 УК). Вместе с этим заказ рекламы в Facebook и Instagram, а также торговля акциями Meta, могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности, что влечёт за собой уголовную ответственность (статья 282.3 УК).