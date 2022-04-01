Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона «Единые новости» сообщил, что РФ подводит к городу свою линию интернета.
Иван Федоров сообщил, что уже неделю в Мелитополе блокируется украинская мобильная связь и интернет.
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Мэр города подчеркнул, что это делается с целью создания информационного вакуума.
«Сегодня оккупанты подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет», — сказал Федоров.
Источник: Цензор.НЕТ