Vodafone продолжает оказывать помощь гражданам Украины, которые сейчас находятся на территории европейских стран — теперь подключить бесплатную услугу «Доступный роуминг» можно в 27 странах.

Где уже доступна услуга

В список стран, где можно подключить «Доступный роуминг» добавили Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Латвию, Литву, Швецию, Норвегию.

Что предлагают

Услуга «Доступный роуминг» действительна 30 дней. Абонентам предоставляются 400 МБ мобильного интернета и 60 минут для входящих/выходных звонков в Украину и на номера в стране пребывания.

Как подключить

Для подключения нужно набрать *600*6#. После использования 400 МБ с первого бесплатного подключения услуги, услугу можно повторно подключить за 100 грн еще на 30 дней.

Что еще

Все абоненты Vodafone в этих 27 странах получат бесплатно по 100 МБ интернета и безлимитный месседжинг в Skype, Viber, WhatsApp (тексты и изображения) на каждый день. В общей сложности это примерно до 3 ГБ мобильного интернета в месяц за границей.

Подробнее об услуге и возможностях ее подключения здесь.

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