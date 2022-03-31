В начале марта интернет-провайдеры телевизионных программ Швейцарии изъяли российский канал «Russia Today» из предложенного пакета для своих клиентов.

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Представитель Швейцарии в Руководящем комитете Совета Европы по вопросам медиа и информационного общества Томас Шнейдер сообщил в письме Национальному совету, что Швейцария следит за экономическими санкциями ЕС против России.

В частности, в начале марта интернет-провайдеры телевизионных программ Швейцарии, такие как Swisscom, Sunrise UPC, Salt и другие, изъяли российский канал «Russia Today» из предложенного пакета для своих клиентов.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут применять санкции к провайдерам, которые отказались блокировать пропагандистские сайты.