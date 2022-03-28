27 марта швейцарское интернет-телевидение Diaspora TV запустило канал на украинском языке, сообщает Swissinfo.

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Телеканал поможет украинским беженцам узнавать оперативную и актуальную информацию о стране, в которой они пребывают.

В тематических программах будут разъяснять вопросы социальной интеграции мигрантов в швейцарское общество, а также особенности системы здравоохранения и швейцарской политики.

Программы на украинском языке будут выходить каждое последнее воскресенье месяца.

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Сейчас веб-телевидение Diaspora TV вещает на 16 языках и ориентировано в основном на иммигрантов, живущих в Швейцарии.

Отметим, что по состоянию на воскресенье 27 марта 2022 года в стране зарегистрировано около 16 500 беженцев из Украины. Особый вид на жительство категории S получили 9 982 человек.