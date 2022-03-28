Резервов оборудования российских операторов связи хватит на полгода, уже летом могут начаться сбои в их работе.

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Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ считает, что резервы оборудования операторов связи на исходе — их хватит только на ближайшие полгода. Об этом сообщается в предложениях комиссии, уже направленных в правительство.

В комиссию РСПП входят МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком», GS Group, РЖД и другие.

Операторы утверждают, что оборудование уже подорожало на 40% из-за ухода иностранных вендоров и снижения курса рубля, а по прогнозам его стоимость может возрасти и до 80%. Также в течение полугода отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных сотрудников, а из-за ухудшения финансового положения операторам придется сократить 15-20% штата к концу 2022 года.

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Единственный способ сохранить работоспособность инфраструктуры, считает комиссия, это свернуть все планы развития и использовать оборудование только для поддержания устойчивости сети. Также в РСПП предложили наложить мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи на этот год, снизить на 50% плату за радиочастотный спектр, обнулить ставку налога на имущество, снизить ставку по страховым взносам и освободить от уплаты НДФЛ доходы сотрудников отрасли.

Источник: Ведомости

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе оккупанты отключили украинскую связь и планируют перевести население на услуги российских операторов.