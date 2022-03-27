В Мелитополе оккупанты отключили украинскую связь

Российские оккупанты вслед за отключением украинского телевидения, решили оставить жителей Мелитополя и района без связи от украинских операторов и интернета.
Что произошло
26 марта около 16:00 перестала работать связь от украинских операторов в оккупированном россиянами Мелитополе и районе. Также недоступен интернет.
Как пишет местное издание ria-m.tv, оккупанты планируют перевести население на услуги связи от российских операторов.
По информации горожан, сейчас все ещё частично доступна связь от lifecell.
Напоминаем, что в Украине был запущен национальный роуминг, который в случае потери связи позволяет переключиться на другого оператора.
Как подключиться к другой сети
1. Отключить автовыбор сети:
на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
4. Проверить возможность исходящего звонка, SMS.
Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включать автовыбор сети.