В Мелитополе оккупанты отключили украинскую связь

Российские оккупанты вслед за отключением украинского телевидения, решили оставить жителей Мелитополя и района без связи от украинских операторов и интернета.

Что произошло

26 марта около 16:00 перестала работать связь от украинских операторов в оккупированном россиянами Мелитополе и районе. Также недоступен интернет.

Как пишет местное издание ria-m.tv, оккупанты планируют перевести население на услуги связи от российских операторов.

По информации горожан, сейчас все ещё частично доступна связь от lifecell.

Напоминаем, что в Украине был запущен национальный роуминг, который в случае потери связи позволяет переключиться на другого оператора.

Как подключиться к другой сети

1. Отключить автовыбор сети:

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

4. Проверить возможность исходящего звонка, SMS.

Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включать автовыбор сети.