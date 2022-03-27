Как сообщает Минздрав, 590 станций спутникового интернет Starlink направлены в украинские медицинские учреждения.

Это интересно: Интернет от Starlink может появиться на борту самолетов

«Станции глобальной спутниковой системы Starlink уже разворачиваются в учреждениях здравоохранения в разных уголках страны. Наши больницы благодаря широкополосному спутниковому Интернету от SpaceX смогут всегда оставаться на связи. В условиях войны это очень важно», — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, системы StarLink будут использоваться учреждениями здравоохранения во время отключения или возникновения проблем с основой сетью. Это позволит больницам иметь доступ к спутниковому Интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь.

Ранее мы писали, что глава Минцифры Михаил Фёдоров обратился с просьбой ускорить процесс внедрения спутникового интернета в Украине к Илону Маску. Владелец SpaceX оперативно среагировал на просьбу, ответив в Twitter, что терминалы уже направляются в Украину. 28 февраля была получена первая поставка.

Также мы сообщали, что провайдер «Ланет» подключил свою сеть к спутниковому интернету Starlink.