Федеральная комиссия по связи США (FCC) внесла «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих национальной безопасности страны.

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Как сообщает Reuters, в обновленный список также попали China Telecom (Americas) Corp и China Mobile International USA.

«Лаборатория Касперского», которая разрабатывает антивирусные программы, стала первой российской компанией, которая попала в список компаний, угрожающих национальной безопасности США.

Официальные лица США неоднократно заявляли, что использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» может открыть американские сети для шпионской деятельности из Москвы. В 2017 году флагманский антивирус «Лаборатории Касперского» был запрещен для использования в федеральных сетях.

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«Лаборатория Касперского» заявила, что разочарована решением Федеральной комиссии по связи, утверждая, что оно «принято по политическим мотивам».

«Этот шаг был необоснованным и является реакцией на геополитический климат, а не всесторонней оценкой целостности продуктов и услуг «Лаборатории Касперского», — сказали в компании.