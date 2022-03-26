Технику Apple можно будет приобрести за подписку — ежемесячная плата будет взиматься, как оплата за Apple Music и iCloud.

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Что произошло

Как сообщает Bloomberg, топ-менеджмент Apple Inc. рассматривает возможность продажи смартфонов и планшетных компьютеров на условиях подписки.

Так, владельцы гаджетов будут вносить за них ежемесячную плату до полного расчета. Такой подход позволит корпорации увеличить доступность своей продукции для конечного потребителя.

Условия подписки

Величина ежемесячного платежа будет составлять 1/12 или 1/24 от стоимости устройства. Таким образом, пользователи смогут приобретать гаджеты Apple в рассрочку на 1-2 года без участия в продажах посредников в лице банков. Средства за смартфон или планшет будут вноситься покупателями таким же образом, как оплата за Apple Music и iCloud.

Стоимость устройства будет зависеть от выбранной пользователем модели. Также клиентам будет доступна возможность обмена устройства на более новое.

Когда запустят подписку

Запуск нового сервиса может состояться в конце текущего или начале следующего года. Однако, возможно, сервис вовсе не будет запущен.

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