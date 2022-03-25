Компания Spotify полностью уходит с российского рынка, сообщает Expressen со ссылкой на пресс-службу аудиосервиса.

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Ранее компания отказывалась прекращать свою деятельность в РФ, однако спустя месяц решение поменялось.

Уход аудиосервиса из страны связан с принятым в РФ законом, который предусматривает уголовную ответственность за распространение «ложной» (по мнению российского правительства) информации об армии России.

«К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить наше обслуживание в России», — утверждают в компании.

Напомним, что принятый 4 марта закон также запрещает называть войну в Украине войной. Людям, которые, по мнению российского государства, распространяют так называемую «фейковую информацию» или призывают к санкциям против России, грозит до 15 лет тюрьмы.