В результате обстрелов российских оккупантов в городе Изюме разрушена телевышка.

Об обстрелах сообщил представитель Изюмской мэрии Максим Стрельник:

«Российские оккупанты варварски уничтожают исторический мемориал памяти Второй мировой войны на горе Кременец в Изюме. В результате обстрелов врага разрушены не только исторические памятники, но и наша телевизионная башня. После нашей Победы мы восстановим все наши памятники на Кремянке и обязательно отстроим новую телебашню, которая будет подсвечиваться желто-голубыми цветами».

Ранее была обстреляна телебашня в Ровно. Также от обстрелов оккупантов пострадала телебашня в Сумской области, авиаудары были нанесены и по вышкам в Харькове и Киеве.