По состоянию на 14:00 24 марта в Чернигове и области снова доступны интернет-услуги от компании «Укртелеком».

Рекомендуем прочитать: Русскую пропаганду пытаются запустить в цифровом эфире украинских телеканалов

Помощь в восстановлении связи в Чернигове оказали и представители компании Kyivstar.

Также после повреждений на магистральной сети аварийно-ремонтные бригады Укртелекома возобновили предоставление услуг во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях.

Телекоммуникационные услуги компании предоставляются во всех областях, кроме Луганской.