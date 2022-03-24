По состоянию на 14:00 24 марта в Чернигове и области снова доступны интернет-услуги от компании «Укртелеком».
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Помощь в восстановлении связи в Чернигове оказали и представители компании Kyivstar.
Также после повреждений на магистральной сети аварийно-ремонтные бригады Укртелекома возобновили предоставление услуг во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях.
Телекоммуникационные услуги компании предоставляются во всех областях, кроме Луганской.