Российскому заводу Samsung в Калуге пришлось остановить производство телевизоров и бытовой техники из-за недостатка компонентов, пишет Сnews.

Что произошло

В начале марта Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию, однако местный завод компании продолжал функционировать. Также российский офис перестал подчиняться главному офису Samsung и игнорировал их запросы.

Теперь же «взбунтовавшее» предприятие вынуждено остановить производство из-за нехватки нужных компонентов.

В чем причина

Причиной остановки производства стала нехватка компонентов, включая ЖК-панели, вызванная проблемами с логистикой. Она, в свою очередь, стала следствием международных санкций, обрушившихся на Россию со стороны десятков стран в ответ на полномасштабное военное вторжение в Украину.

История предприятия

Свой завод в Калужской области Samsung построила еще 14 лет назад, вложив в него 250 млн долларов.

Был создан полноценный заводской комплекс, состоящий из цехов сборки готовой продукции и производства печатных плат и микросхем. Также в его составе есть отдельный цех термопластового литья. В сумме вся площадь помещений составляет 40,6 тысяч кв. м.