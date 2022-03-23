Утром 22 марта была совершена кибератака на внешние информационные ресурсы компании «Укртелеком».

Злоумышленники пытались провести DDOS-атаку на вебсайт компании, но благодаря работе администраторов, ответственных за системы защиты, атака была отбита без потери работоспособности информационных систем.

Критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Телекомуслуги предоставляются во всех областях, кроме Черниговской и Луганской, ведется поиск возможностей для возобновления телекоммуникационных услуг в этих областях.

Также продолжаются ремонтные работы по возобновлению услуг в Фастове, Белой Церкви и Боярке Киевской области.