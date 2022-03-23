О тайной эвакуации сотрудников Google из РФ, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину, в офисе Google в Москве насчитывалось 244 сотрудника.

Точное количество уже эвакуированных людей издание не называет, однако утверждает, что Google активно способствует релокации всех, кто изъявил желание покинуть Россию.

Также была осуществлена релокация 50 сотрудников Google в Киеве — куда именно переезжают работники не уточняется.

На данный момент офис Google в Москве продолжает свою работу. Компания остаётся одним из последних техногигантов, которые продолжают вести деятельность на территории РФ.

В материале отмечается, что эвакуация скорее всего вызвана возможной блокировкой YouTube в России.

Напомним, что ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о войне России в Украине. Такие действия компании РКН назвал «террористическими».