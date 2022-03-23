Роскомнадзор продолжает ограничивать россиян от реальной информации о вторжении РФ в Украину — теперь в стране заблокирован сервис Google News.

В ведомстве заявили, что ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим «недостоверную информацию» о вторжении РФ в Украину.

С конца февраля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты ряда российских и зарубежных СМИ. В частности, были заблокированы сайты «Эха Москвы», интернет-изданий «Бумага» и TJ, а также нескольких медиа, внесенных в реестр СМИ-иноагентов: «Медиазоны», «Дождя», Republic.