Компания «Ланет» получила терминалы Starlink — они помогут сохранить функционирование сети в условиях войны.

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Провайдер «Ланет» уже установил терминалы и антенны, однако не разглашает, в каких регионах Украины они работают. Оборудование позволит провайдеру «закрыть критические потребности», обеспечить поддержку и функционирование сети, пока существует высокий риск потери связи в условиях боевых действий.

«В эти непростые времена интернет-связь важна, как никогда: быть в курсе всех событий, помогать ВСУ уничтожать врага, воевать на информационном фронте, написать родным и близким теплые слова поддержки», — отмечено в обращении компании.

Ранее мы писали, что глава Минцифры Михаил Фёдоров обратился с просьбой ускорить процесс внедрения спутникового интернета в Украине к Илону Маску. Владелец SpaceX оперативно среагировал на просьбу, ответив в Twitter, что терминалы уже направляются в Украину. 28 февраля была получена первая поставка.