Вместо «Роскосмоса» выводить на орбиту спутники OneWeb будет компания SpaceX.

Что произошло

Российское космическое агентство «Роскосмос» прекратило сотрудничество с британской компанией OneWeb, для которой на ракетах «Союз» выводило на орбиту телекоммуникационные спутники. Ранее ведомство обратилось к компании с требованием предоставить гарантии того, что спутники не будут применяться в военных целях.

После расторжения сотрудничества с Роскосмосом в OneWeb объявили о подписании договора со SpaceX, который и займется дальнейшей доставкой спутников компании в космос.

Сами говорят

«Мы благодарны SpaceX за поддержку, отражающую наше общее видение безграничного потенциала космоса. Мы продолжим создавать нашу спутниковую группировку, предназначенную для обеспечения надежной, быстрой и безопасной связи по всему миру, — сказал генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон.

Когда состоится запуск

Ожидается, что первый пуск в рамках этого сотрудничества будет осуществлен в конце 2022 года.

Сейчас на орбиту Земли уже доставлено 428 телекоммуникационных аппаратов OneWeb, в то время как компания планирует создать группировку из 648 спутников.

Ранее мы писали, что Интернет от Starlink может появиться на борту самолетов — SpaceX уже проходит соответствующую сертификацию