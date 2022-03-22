SpaceX тестирует авиационные терминалы Starlink, которые помогут улучшить интернет-связь на борту самолетов, пишет CNBC.

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Что говорят в SpaceX

Вице-президент SpaceX Джонатан Хофеллер на конференции Satellite 2022 заявил, что по их мнению «интернет-связь в самолетах требует капитального ремонта».

О связи в полетах SpaceX говорила с тех пор, как компания начала предлагать услугу спутникового интернета Starlink.

«Наш подход к подключению в небе такой же, как и дома: вы просто заходите и есть интернет. Это просто. И это высокая скорость», — сказал Хофеллер.

Кто сейчас предоставляет интернет

Большинство авиакомпаний работают с провайдерами Viasat и Intelsat, которые предоставляют спутниковый широкополосный доступ для бортового Wi-Fi. Они используют спутники на дальних орбитах, спутники же Starlink вращаются ближе к Земле и действительно могут увеличить скорость интернет-связи.

Авиационные терминалы Starlink

SpaceX сейчас тестирует авиационные терминалы Starlink. Также SpaceX в настоящее время «проходит сертификацию», чтобы получить одобрение на использование терминалов в различных самолетах.

Также Хофеллер отметил, что SpaceX работает над тем, чтобы сделать терминалы Starlink «меньше и легче».