В России заблокировали сайт телеканала Euronews, об это свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора по блокировке страниц и сайтов.

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В России ограничен доступ к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com по требованию Генпрокуратуры от 21 марта.

Как пишет Интерфакс, у некоторых провайдеров прекратилось вещание и самого телеканала. В частности, канал пропал у пользователей услуг МГТС, «Акадо» и «Триколор». Вместо канала висит сообщение «Уважаемые телезрители, по требованию правообладателя вещание приостановлено».

В комментарии журналистам, представитель Роскомнадзора сказал, что «иностранное СМИ систематически размещало недостоверную общественно значимую информацию о проводимой РФ специальной военной операции, а также информацию с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории РФ».

Напомним, что 4 марта в РФ был подписан закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение ложной (по мнению российского правительства) информации про российскую армию.