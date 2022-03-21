Фильм «Дом из заноз» попадет в шорт-лист премии «Оскар-2023».

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Фильм выиграл сразу две награды на греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival. Лента признана лучшей среди представленных документальных фильмов и получила награду FIPRESCI Award. Это гарантировало фильму прямое попадание в шорт-лист кинопремии «Оскар».

«Казалось бы просто еще один фестиваль и еще одна награда Нет! Победитель этого фестиваля сразу попадает в шорт письмо Оскара на следующий год! А значит, как минимум один украинский фильм уже будет бороться за Оскар», — комментирует у себя на странице продюсер фильма Азад Сафаров.

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«Дом из заноз» — лента совместного производства Дании, Швеции, Финляндии и Украины, ее режиссер — Симон Леренг Вильмонт.

В фильме авторы показывают историю жизни детского дома и социальных работников Донецкой области в прифронтовой зоне.