Американская IT-компания Netcracker покидает российский рынок, сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

В России будут остановлены все продажи и инвестиции, также закроются учебные центры и прекратится наем сотрудников.

«Работа с учебными центрами для студентов – важная часть процесса хайринга для компании: людей учили с нуля и принимали на работу. Теперь этих центров в РФ не будет», – написал Федоров.

Netcracker Technology разрабатывает и внедряет уникальные IT-решения для телеком-операторов по всему миру. Создаёт десятки инновационных продуктов и является мировым лидером в сфере решений BSS/OSS, готовых к использованию в облаке. Клиентами Netcracker являлись десятки крупных компаний в РФ.

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