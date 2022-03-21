Телеканалы «Прямой» и «5-й канал» опубликовали общее обращение, в котором сообщили о готовности присоединиться к общенациональному телемарафону единых новостей.

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Обращение подписано акционерами и журналистами обоих телеканалов:

«С начала полномасштабного вторжения российской армии коллективы каналов придерживаются принципа one voice policy, когда все украинские журналисты говорят о войне одним голосом. Голосом с позиции национальных интересов Украины. Мы способны и дальше обеспечивать полноценное круглосуточное вещание и эффективно бороться в информационной войне, защищая Украину вместе с коллегами-журналистами других каналов».

Напомним, 20 марта Президент Украины подписал указ о единой трансляции для общенациональных телеканалов и указ о вхождении «Зеонбуд» в состав КРРТ на время войны.