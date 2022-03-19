США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от спутниковой системы навигации GPS, пишет ixbt.com со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

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Во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Рогозин сообщил о возможном отключении России от GPS:

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос».

Рогозин также добавил, что в случае отключения, «напрягаться не стоит», так как каждый смартфон помимо GPS подключен к российской системе ГЛОНАСС.

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