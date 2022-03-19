После блокировки социальных сетей Facebook и Instagram в РФ, россияне массово начали использовать инструменты для обхода ограничений, пишет Euronews.

Решение о блокировке Instagram было принято Роскомнадзором 11 марта. В ведомстве утверждали, что в сети распространяются информационные материалы, «содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих». C 14 марта соцсеть официально не работает в России.

Также в РФ были заблокированы Facebook и Twitter.

Данные мониторинговой компании Top10VPN свидетельствуют о том, что накануне запрета Instagram спрос на VPN вырос на 2088% по сравнению со среднесуточным спросом на этот ресурс в середине февраля.

Россия уже делала попытку запрета VPN в прошлом году, но не смогла заблокировать их полностью. В марте 2022 года регулятор был настойчив и заблокировал сервисы Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.

Россия продолжает бороться за контроль над потоком информации, подавляя иностранные социальные сети замедлением трафика и, как в случае с Facebook и Instagram, прямыми запретами. Блокировке поддаются и неугодные новостные сайты.

Специалисты Top10VPN проанализировали более 6 тысяч записей в центральном реестре заблокированных веб-сайтов России и утверждают, что в настоящее время в РФ заблокированы 203 новостных сайта и 97 сайтов по обмену валюты и криптовалюте.

Рекомендуем прочитать: В России запустят Instagram собственного производства — как он будет выглядеть