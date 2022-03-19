SpaceX установила новый рекорд многоразового использования ракет — на орбиту запущены еще 53 спутника Starlink.

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Запуск Falcon 9 стартовал со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 04:42 в субботу, 19 марта. На борту ракеты разместилось 53 спутника – это больше обычного количества в 49 аппаратов.

По всей видимости в SpaceX планируют таким образом наверстать упущенное — ранее из-за геомагнитной бури были утрачены 40 аппаратов.

По данным астрофизика Джонатана Макдауэлла, SpaceX в целом запустила 2282 спутника Starlink, из которых 2033 введены в действие. По мере увеличения орбитальной группировки Starlink растет и скорость спутникового интернета: согласно данным последнего исследования Ookla, средняя скорость передачи данных в сервисе, измеренная в 15 странах, превысила отметку 100 Мбит/с.

Ранее мы писали, что глава Минцифры Михаил Фёдоров обратился с просьбой ускорить процесс внедрения спутникового интернета в Украине к Илону Маску. Владелец SpaceX оперативно среагировал на просьбу, ответив в Twitter, что терминалы уже направляются в Украину. 28 февраля уже была получена первая поставка.