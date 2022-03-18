Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на платформе YouTube.

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Как отмечается в обращении ведомства, которое цитируют журналисты Ixbt.com, пользователи видеохостинга распространяют ролики «с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь».

Роскомнадзор обозвал действия администрации YouTube «террористическими и такими, что угрожают жизни и здоровью российских граждан». Также в обращении отметили, что американская компания Google «демонстрирует антироссийскую позицию» и потребовали в максимально короткие сроки прекратить трансляцию «антироссийских роликов».

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К компаниями с «антироссийской позицией» в обращении также отнесли Meta Platforms Inc.

«На принадлежащих данным компаниям интернет-ресурсах развернута целенаправленная кампания по дискредитации российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом. Роскомнадзор неоднократно отмечал, что американские социальные сети и видеохостинг YouTube стали площадкой для информационных атак на Россию. Администрации интернет-ресурсов выбрали путь конфронтации, активно участвуя в распространении человеконенавистнических призывов в отношении граждан Российской Федерации», — добавили в Роскомнадзоре.