В Госспецсвязи опубликовали перечень важных шагов для обеспечения собственной кибербезопасности.

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1. Замените пароли в соцсетях, банковских аккаунтах и ​​на всех сайтах, где может быть ваша персональная информация. Рекомендуется использовать сложные пароли, состоящие из букв и символов. Это должны быть сложные наборы не менее 10 знаков.

2. Настройте двухэтапную проверку при входе в ваш аккаунт в соцсетях. Это обезопасит вас от попытки взлома аккаунта, ведь вы получите смс-сообщение, в котором вас попросят подтвердить вход в аккаунт.

3. Установите антивирус и системно проверяйте устройство на наличие угроз, которые могут навредить вашим данным.

4. Сделайте резервные копии важных документов на отдельных устройствах или защищенных облачных хранилищах. Преступники часто шифруют данные на сломанных устройствах без восстановления.

5. Используйте легальное программное обеспечение. Российские вирусы сейчас часто распространяются через пиратское программное обеспечение.

6. Обновите приложения в своем смартфоне и программное обеспечение на компьютере. Это нужно, ведь разработчики постоянно работают над улучшением своих протоколов безопасности.

7. Не верьте фейкам! Особенно в соцсетях – их сейчас много, и их цель – не только посеять панику, но и дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

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