Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рекомендует новый фактчек-бот «Проверка».

Что умеет бот

Этот бот поможет различать среди новостей фейки и российскую пропаганду.

Проверять можно публикации в соцсетях и фейковые новости российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной.

Как пользоваться

Отправьте в бот информацию, которую хотите проверить на подлинность. Ваша ссылка сразу попадёт в команду, которая умеет быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта. Ответ придёт в течении нескольких минут.

Ссылка на бот: https://t.me/perevir_bot

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