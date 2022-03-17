За время войны цены на технику компании Apple в России выросли более чем на 140%, пишет MС.today со ссылкой на российские СМИ.

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По результатам исследования price.ru, iPhone в России подорожали на 24–34%, iPad – на 13–34%, MacBook – на 46–142%.

Некоторые модели MacBook подорожали в 2–2,4 раза. Средняя стоимость MacBook Pro MK1E3 сегодня 480,1 тыс. рублей, а MacBook Z11B0004T – 302,7 тыс. рублей. Это максимальные цены этих моделей MacBook в России за все время.

Из всей продукции Apple меньше всего подорожали планшеты. Самая дорогая модель сейчас – iPad Pro 12.9 128GB — стоит 131 тыс. руб. Меньше всего из планшетов подорожал iPad Pro 11 128GB – 85,8 тыс. руб.