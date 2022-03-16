В рамках совместного проекта Министерства образования и науки, Министерства информационной политики Украины, UNICEF и украинских ОТТ-сервисов, для школьников запущено проект «Обучение без границ».

В рамках проекта на ОТТ-сервисах будут транслироваться записи школьных уроков. Онлайн-платформа VoliaTV одной из первых приобщилась к этой инициативе.

Обучение будут проводить лучшие педагоги страны. Каждый день будет посвящен отдельной дисциплине.

Так, на текущую неделю расписание следующее:

• 14 марта – украинский язык;

• 15 марта – математика;

• 16 марта – история Украины;

• 17 марта – украинский язык;

• 18 марта – математика.

Для просмотра обучающих видео необходимо в онлайн-кинотеатре перейти в раздел «Кинозал» и выбрать вкладку «Онлайн-уроки».

Ранее ми писали, что украинские школьники смогут проходить обучение на платформе Киевстар ТВ.