В рамках совместного проекта Министерства образования и науки, Министерства информационной политики Украины, UNICEF и украинских ОТТ-сервисов, для школьников запущено проект «Обучение без границ».
В рамках проекта на ОТТ-сервисах будут транслироваться записи школьных уроков. Онлайн-платформа VoliaTV одной из первых приобщилась к этой инициативе.
Обучение будут проводить лучшие педагоги страны. Каждый день будет посвящен отдельной дисциплине.
Так, на текущую неделю расписание следующее:
• 14 марта – украинский язык;
• 15 марта – математика;
• 16 марта – история Украины;
• 17 марта – украинский язык;
• 18 марта – математика.
Для просмотра обучающих видео необходимо в онлайн-кинотеатре перейти в раздел «Кинозал» и выбрать вкладку «Онлайн-уроки».
Ранее ми писали, что украинские школьники смогут проходить обучение на платформе Киевстар ТВ.