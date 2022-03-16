YouTube-аккаунт российского телеканала «Спас» заблокировали, сообщает телеграмм-канал «Pravda Gerashchenko».
Православный телеканал «Спас» стал очередным заблокированным российским пропагандистским ресурсом. На момент блокировки аккаунт насчитывал миллион подписчиков.
Ранее в YouTube полностью заблокировали канал «журналистки» Скабеевой, аккаунты НТВ, ТНТ, RT, «Россия 1»; «Россия 24»; «Москва 24», «РБК», «Первый канал».
Ранее мы писали, что украинские телеканалы подверглись кибератаке — в бегущей строке распространялся фейк.