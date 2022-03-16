Хакеры взломали совместный эфир украинских телеканалов, добавив в бегущую строку фейковое обращение от имени Президента Зеленского.

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В бегущей строке были опубликован текст о том, что якобы руководство Украины капитулирует и признает поражение.

В ответ Зеленский записал видеообращение, в котором сказал, что может предложить сложить оружие только армии России и вернуться домой:

«А мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что складывать оружие мы не собираемся – до нашей победы», – сказал глава украинского государства.

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