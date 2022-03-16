13 марта приложение Starlink установило собственный рекорд по количеству скачиваний за один день, большая часть из них пришлась на пользователей из Украины.

Как пишет издание The Wall Street Journal приложение для доступа к спутниковому интернету Starlink пользуется большим спросом в Украине: уже 98 тысяч жителей страны попробовали скачать приложение в App Store и Google Play.

В воскресенье, 13 марта, Starlink стало самым загружаемым приложением из Apple App Store в Украине и оставалось на первом месте по состоянию на полдень понедельника.

По данным аналитической компании Sensor Tower, у приложения также было наибольшее количество установок в мире за один день в воскресенье — около 21 000 — в App Store и Google Play, причем большинство из них было установлено в Украине.

Ранее глава Минцифры Михаил Фёдоров обратился с просьбой ускорить процесс внедрения спутникового интернета в стране непосредственно к Илону Маску. Владелец SpaceX оперативно среагировал на просьбу, ответив в Twitter, что терминалы уже направляются в Украину. 28 февраля уже была получена первая поставка.