В городе Ровно от авиаудара пострадала телебашня, сообщает Госспецсвязи.

Ночью 14 марта в городе Ровно была объявлена тревога, а чуть позже российскими войсками опять был нанесен авиаудар.

Пострадала телебашня Концерна РРТ. Ее оборудование на данный момент отключено, выясняется степень повреждений.

Ранее от обстрелов пострадала телебашня в Сумской области, также авиаудары были нанесены по вышкам в Харькове и Киеве. Также была захвачена телебашня в Херсоне.

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