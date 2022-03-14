Специалисты компании «Укртелеком» все еще не могут получить доступ к инфраструктуре в Черниговской области, чтобы устранить повреждения и восстановить связь.

В целом критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Услуги телефонии и интернет-доступа предоставляются во всех областях, кроме Черниговской.

C 13 марта средняя доступность районных узлов связи составляет 80%. При этом в большинстве областей она приближается к 100%, а в некоторых существенно меньше из-за повреждений (Луганская 4%, Харьковская 55%, Запорожская 71%).

Снято ограничение скорости доступа в интернет для частных абонентов во всех областях, кроме Сумской. Приоритет интернет-доступа там предоставляется сервисам ВСУ, органам государственной власти и социальной инфраструктуре.