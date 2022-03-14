Кабинет министров Украины внес на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных экономических и других ограничительных мер к российским онлайн-кинотеатрам.

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Правительство предлагает ввести бессрочно санкции против российских онлайн-кинотеатров IVI, OKKO, Tvigle, More TV и Premier.

Что предусматривают санкции

блокировку активов;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего использования;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным санкционным законом: блокировка интернет-провайдерами доступа к вебресурсам, в частности, к их субдоменам.

Также предлагается применить санкции к некоторым российским медиауправленцам, журналистам, телеканалам и медиахолдингам.

Ранее мы писали, что Роскосмос планирует запустить собственную систему спутниковой связи.