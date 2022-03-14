Роскосмос планирует запустить собственную систему спутниковой связи

В РФ заявили о развертывании собственной системы спутниковой связи для мобильных и стационарных устройств, пишет издание «Фокус».

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Роскосмос анонсировал запуск собственной системы спутникового интернета под названием «Гонец».

В ведомстве утверждают, что система будет укомплектована малыми спутниками, которые на данный момент находятся в разработке. Их доставят на низкую орбиту, — 1500 км над поверхностью земли. Спутники будут обладать повышенной пропускной способностью, увеличенным радиусом действия, солнечными батареями и сроком службы 10 лет.

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Роскосмос отмечает, что спутники «обеспечат связью в S- и P-диапазонах частот на порядок большее количество абонентов». Также обещают увеличение объема передаваемых данных и расширение географии применения системы.

Предполагается, что в состав группировки новых спутников войдут 32 аппарата, которые охватят «не менее чем 40 тыс. абонентов подвижной спутниковой связи» на территории РФ.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский поговорил с Илоном Маском о Starlink и совместных космических проектах.