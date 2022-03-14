Компания «Датагруп-Volia» подключила к бесплатному высокоскоростному интернету уже более 200 укрытий и бомбоубежищ в 18 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, к интернету в частности подключены 22 бомбоубежища в Киеве.

«Отсутствие связи в такие трудные времена может привести к панике, а это последнее, что нужно сейчас нашей стране. Поэтому вместе с интернетом мы предоставляем всем желающим бесплатный доступ к большинству общенациональных информационных каналов», — заявили в компании «Датагруп-Volia».

Также компания присоединилась к инициативе «Киев цифровой», которая информирует жителей столицы о новых подключениях к сети местных укрытий.