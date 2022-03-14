50% мирового производства неоновых чипов остановилось из-за вторжения РФ в Украину

Две украинские компании, которые поставляли до 35 тонн неона в года, временно не работают, сообщает Reuters.

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Компании из Одессы и Мариуполя (Ingas и Cryoin), которые занимались поставками неона полупроводникового класса, ключевого ингредиента для изготовления чипов, приостановили свою деятельность из-за войны.

По расчетам агентства Reuters, от 45% до 54% ​​мирового неона, необходимого для лазеров, которые используются для производства микросхем, будет недоступно.

В исследовательской компании Techcet заявили, что в прошлом году на производство чипов ушло около 540 тонн неона. Украинские компании поставляли своим партнерам из США, Германии и Азиатского региона от 25 до 35 тонн инертного газа.

В последствии мировой объем выпуска чипов значительно сократится, а он и так переживает кризис после пандемии, когда значительно повысился спрос на гаджеты, а затем и автомобили.

В компании Techcet считают, что больше всего пострадают мелкие производители микросхем. Крупные компании, такие как Intel, Samsung и TSMC, имеют запасы сырья, которого может хватить на два и больше месяцев.