Абоненты, которые переключились на сеть другого оператора, воспользовавшись услугой «Национального роуминга», смогут пользоваться не только звонками и SMS, а и мобильным интернетом.
В рамках услуги будет доступен 2G-3G интернет на базовой скорости до 512 кбит/сек.
Тарификация сохраняется согласно услуг тарифного плана, которым вы пользуетесь.
Услугу «Национального роуминга» в Украине запустили операторы Vodafone, Киевстар, lifecell вместе с Министерством цифровой трансформации Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.
Как подключиться к другой сети
1. Отключить автовыбор сети:
на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
4. Проверить возможность исходящего звонка, SMS.
Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включать автовыбор сети.