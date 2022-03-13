Абоненты, которые переключились на сеть другого оператора, воспользовавшись услугой «Национального роуминга», смогут пользоваться не только звонками и SMS, а и мобильным интернетом.

В рамках услуги будет доступен 2G-3G интернет на базовой скорости до 512 кбит/сек.

Тарификация сохраняется согласно услуг тарифного плана, которым вы пользуетесь.

Услугу «Национального роуминга» в Украине запустили операторы Vodafone, Киевстар, lifecell вместе с Министерством цифровой трансформации Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

Как подключиться к другой сети

1. Отключить автовыбор сети:

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

4. Проверить возможность исходящего звонка, SMS.

Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включать автовыбор сети.