Каналы российских государственных СМИ в YouTube будут заблокированы по всему миру.

Журналисты издания Reuters пишут, что YouTube немедленно блокирует доступ по всему миру к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.

Решение принято в связи с политикой видеохостинга, которая запрещает публикацию контента, который «минимизирует или отрицает» подтверждённые и задокументированные случаи насилия. В YouTube отметили, что вторжение России в Украину теперь подпадает под эту политику, поэтому все материалы, которые нарушают ее, будут удалены.

В YouTube отказались указать, какие и сколько каналов было заблокировано и будут ли они когда-либо восстановлены.

Ранее YouTube заблокировал каналы RT и Sputnik по всей Европе.

Также на платформе были отключены всех функции монетизации для российских блогеров.