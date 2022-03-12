Руководитель Instagram Адам Моссери сообщил, что с 14 марта в России будет заблокирована эта соцсеть.

«В понедельник в России заблокируют Instagram. Это решение отрежет 80 миллионов россиян друг от друга и остального мира. Это неправильно», — отметил Моссери.

Решение о блокировке популярной соцсети было принято Роскомнадзором 11 марта. В ведомстве утверждают, что в сети распространяются информационные материалы, «содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих».

Ранее также были заблокированы Facebook и Twitter.