Как пишет издание Reuters кибератака на спутниковый интернет совпала с началом российского вторжения в Украину.

Что произошло

Западные спецслужбы начали расследование кибератаки, которая повлияла на работу широкополосного спутникового доступа в интернет в Европе.

Кибератака началась 24 февраля в период между 5 и 9 часами утра, как раз в то время, когда крупные украинские города подверглись ракетным ударам со стороны войск РФ.

Последствия кибератаки

Представители американской телеком-фирмы Viasat, которая владеет атакованной сетью, сообщают, что были отключены спутниковые модемы, принадлежащие десяткам тысяч европейских клиентов.

Хакеры отключили модемы, которые связываются со спутником KA-SAT компании Viasat, обеспечивающие доступ в интернет для клиентов в Европе, в том числе и в Украине. По словам специалистов, спустя более двух недель некоторые из них по-прежнему не работают.

Что говорят

В Viasat подтвердили «сторонее кибервмешательство», однако подробностей не рассказали:

«Сеть стабилизирована, мы восстанавливаем обслуживание и активируем терминалы. Стараемся это все сделать, как можно быстрее,» — сказал пресс-секретарь компании Крис Филлипс в ответ на запрос журналистов.

Также Филллипс добавил, что компания уделяет приоритетное внимание «критической инфраструктуре и гуманитарной помощи».

Как сейчас работают устройства

По словам Ярослава Стритецкого, который управляет чешской телекоммуникационной компанией INTV, пострадавшие модемы оказались полностью неработоспособными. Обычно, по его словам, четыре индикатора состояния на модемах SurfBeam 2 указывают, подключены ли они к интернету. После атаки, свет на устройствах, изготовленных Viasat, вообще не включался.

Представитель Viasat заявил, что неправильная конфигурация в «разделе управления» спутниковой сети позволила хакерам получить удаленный доступ к модемам и перевести их в автономный режим. Он сказал, что большинство затронутых устройств должны быть перепрограммированы либо техническим специалистом на месте, либо в ремонтном центре, а некоторые из них должны быть заменены.

Ход расследования

Событие привлекло внимание западной разведки, так как Viasat является «оборонным подрядчиком» США и ещё нескольких стран.

Также журналисты пишут, что Viasat нанял для расследования вторжения американскую фирму по кибербезопасности Mandiant, которая специализируется на отслеживании хакеров, которых финансируют государства.